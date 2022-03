Una vez se fueron despejando incógnitas, apareció el nombre de la actriz que encarnaría la nueva antagonista, con una historia que por no hacer referencia a la temporada anterior, empieza a llenar de expectativas a los colombianos, aun cuando las transmisiones no han llegado de manera formal al país.

El personaje es muy al estilo de las producciones de Julio Jiménez, se trata de una villana que despierta todas las emociones, advierte, y agrega que es de esos que una actriz siempre agradece porque se pueden usar mil herramientas y urdir todo lo que una persona no puede ni debe hacer.

La propuesta ganadora

El llamado para interpretar a “Romina Clemente” llegó cuando Katherine menos lo esperaba, para entonces se encontraba rodando la serie “Primate”, próxima a lanzarse. El casting se cumplió sin expectativas, porque sus planes inmediatos eran viajar a España a estudiar en la Escuela de arte de Corazza, sin embargo el llamado no se hizo esperar para ingresar al universo de la novela.

La actriz confiesa que es de las pocas personas en Colombia que no vio la telenovela en su momento, por lo que ponerse en contexto fue el paso a seguir y de inmediato puso rumbo a Villa de Leiva, que es donde vive hace cinco meses.

Al hablar de “Romina”, aclara que interpretarla le hace pasar por muchos estados y en el camino ha logrado ver que hay muchas personas de esa índole, que con su falta de inteligencia emocional intentan hacerle daño a los demás. “Siento que mi capacidad como actriz estuvo en escuchar lo que el director quería y en saber leer lo que el libretista construyó, de la mano de los dos creamos a esta mujer salvaje y llena de emociones”, indica.

Se trató de un trabajo en equipo, advierte la cartagenera, sin embargo, debía conectar mucho con el odio y la rabia, por lo que al regresar al hotel se daba baños de sal marina para sacar esa energía negativa de su cuerpo.

Katherine es maestra de meditación y acompañada por sus ángeles, porque desde hace un tiempo recurre a ellos para esas escenas difíciles que llevan carga emocional fuerte, de hecho, en esos momentos, recurre al Arcángel Gabriel.

Esos papeles puntuales

Con una carrera llena de éxitos, advierte que todos los personajes llegan a dejar más herramientas para seguir en el juego de la actuación. Aprendió a conocerse a sí misma, para poder entrar en el universo que se requiere. “Trabajar en ‘Hasta que la plata nos separe’, me mostró el camino de la espiritualidad, allí empecé el proceso de cambio y limpieza de lo que no me gusta de mí”, dice.

Otros personajes que Katherine Porto ha interpretado, igualmente la han conectado con su realidad y le han llevado a revivir su infancia en el barrio Escallón Villa de Cartagena, donde corría por los patios jugando con sus primos, y eso se dio en “Un bandido honrado” con el papel de “Jopini”.

Katherine Porto es Comunicadora social-Periodista, sin embargo fue consciente de que podía pulir sus habilidades y en ese sentido lo ha logrado, entendió que puede comunicar desde todos los niveles, la actuación, la presentación, con sus personajes, es por eso que durante la pandemia creó una conexión con su público a través de lives inspiracionales.

Lo anterior le llevó a vincularse estrechamente con el bienestar y es por eso que se certificó como maestra de meditación, coach angelical, coach de respiración y sommelier de té, una pasión que pone al servicio de quien lo requiera.

Ahora, cuando su carrera cuenta con la preparación lograda a base de estudio y dedicación, le gustaría tener la oportunidad de volver a hacer “Quién amará a María”, donde interpretó a cinco Marías al tiempo y donde siente que no dio la talla, por no tener las herramientas que tiene en la actualidad.