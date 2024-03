Kate Middleton contó cómo les dijo a sus hijos que tenía cáncer

Kate Middleton, la princesa de Gales y esposa del príncipe William, heredero al trono británico, reveló el viernes que padece cáncer, poniendo fin a semanas de especulaciones sobre su salud. Aseguró que ha sido complejo compartir la triste noticia a sus tres hijos.

“En enero, me sometí a una importante cirugía abdominal en Londres y en ese momento se creía que mi enfermedad no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas tras la operación hallaron que había habido cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y me encuentro ahora en sus fases iniciales”, dijo Catherine.

El anuncio de Kate Middleton sobre su diagnóstico de cáncer llega después de que en febrero el rey Carlos III, padre de su esposo, también revelara que está enfrentando la enfermedad. Este anuncio pone fin a dos meses de especulaciones y rumores sobre la salud de la princesa de Gales, de 42 años. Lea aquí: Kate Middleton anuncia que le diagnosticaron un cáncer

En uno de los momentos más conmovedores de su relato, Kate Middleton compartió cómo ha abordado el tema con sus tres hijos: “Como pueden imaginar, esto ha llevado tiempo. Me ha tomado tiempo recuperarme de una cirugía mayor para poder iniciar mi tratamiento. Pero, lo más importante, nos ha llevado tiempo explicarles todo a George, Charlotte y Louis de una manera apropiada para ellos, y asegurarles que voy a estar bien”.

“Esto, por supuesto, fue un gran shock, y William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y manejar esto en privado por el bien de nuestra familia. Como pueden imaginar, esto ha llevado tiempo”, agregó. Lea aquí: Kate Middleton, princesa de Gales, hospitalizada tras cirugía abdominal