“Hay mucha gente que está sofocada, me ‘enfogonan’ contigo. La exnovia tuya me tiene ubicada porque ando contigo”, dice parte de la canción.

Ahora, la que habría lanzado una “puya” sería la misma Bichota, quien en pleno concierto en Cali manifestó que: “Esta no es la canción de las dolidas, esta es la canción de la ‘Bichota’ superada, que lo canta todo, que se escuche”.

Aunque la paisa no se ha referido al tema, sus seguidores coincidieron en que esa frase iba dirigida a Yailin, en la que Karol le confirma que ya superó a su ex, Anuel AA.

En ese mismo momento, Karol comenzó a cantar su tema ‘Mami’, el cual hizo junto a Becky G.

“No me vuelvas a llamar, que hasta boté el celular. De lo tóxico que eres, se volvió perjudicial... Lo que se va se va, conmigo no te equivoques. De lo tóxico que eres, no te quiero ver más. ¿Perreamos o qué?”, concluyó La ‘Bichota’.

Las palabras de Karol quedaron grabadas y el video se hizo viral, sin embargo, ni Anuel ni su novia se han manifestado.

Cabe recordar que este fin de semana Karol se llevó varios galardones en los premios Billboard Music. (Premios Billboard 2022: Karol G triunfó y más ganadores de la gala)

Con su trabajo discográfico llamado ‘KG0516’, Karol G ganó en la categoría ‘Mejor Álbum Latino’.