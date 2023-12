Karol G: un referente en la industria de la moda

Lo de Karol G no es un fenómeno, no es que antes era peor y ahora mejor, ni tampoco que estemos ante una especie de coronación de ella en la industria de la moda, sino que en gran medida su proceso desde del estilismo está repleto de buenas coincidencias. Está bien rodeada. Detrás tiene un equipo que se encarga de asesorarla y supo cómo verla. Encontraron la fórmula. Lea aquí: Estos fueron los gremios que más ganaron por conciertos de Karol G

En estos casi dos años, si hay algo que distingue a Karol G es el tono del pelo que ha pasado por tres colores: un azul turquesa eléctrico, un rojo encendido y un rosado pálido. Tonos que de alguna manera se pueden asociar a varios momentos de su vida o de su carrera, sin embargo, no existe una teoría que lo compruebe.

“Ella encontró en esto un icono con el que se hace super identificable desde el tema de la comunicación de moda”, explicó Moreno. Sí, el pelo la hace relevante frente a las demás celebridades. En Provenza, por ejemplo, le entregó al mundo un video transformativo y sanador: Karol G abrazó su nueva versión desde el estilismo. Fue como un boom, de repente tiene un pelo azul. Se atrevió a ponerse una camiseta blanca y mojada, dejando ver su cuerpo tal cual.

El pelo empieza a ser un canto, como si cerrara ciclos. Otro punto de inflexión, incluso muy fuerte. Después pasó a un rojo y con él llegaron éxitos como X por si volvemos y Gatubela. Un color que lo comunicó mucho desde la estructura del personaje de la Sirenita de Disney. Básicamente gritó lo que siente: “Yo no ando con nadie, pero me tienen velá / Ya ‘toy elevada, me siento gatúbela / Esto e’ una foto porque yo no ‘toy pintá / Y ese huerfanito necesita una mamá”, dice en la canción.