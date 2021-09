Tal y como lo relató J Balvin en su documental, cantar en Medellín y en el estadio es un sueño para cualquier artista paisa, y Karol G se suma a la alegría que eso significa: “Este show puede ser el más importante de toda mi vida y así mismo le voy a dejar a la gente el más increíble que va a vivir Medellín en la historia de los conciertos”, dijo en el video que acompaña la noticia en el que la cantante urbana está no solo parada en la mitad del estadio sino también sentada en el techo de la tribuna occidental.

Es un hecho, lo confirmó la misma artista en su cuenta de Instagram. Karol G se presentará en el estadio Atanasio Girardot el próximo sábado 4 de diciembre. ( Lea aquí: Karol G no se aguantó y llora en pleno concierto)

“En muchas partes del mundo conocieron a Karol G ya con los éxitos y los premios, pero Medellín y Colombia conocieron a Carolina, la de los sueños, la que cantaba en todas partes”, dijo.

El concierto hará parte de la gira Bichota 2021 que recorrerá, desde el mes de octubre, varias ciudades de Estados Unidos y también Puerto Rico, y que según confirmó la misma artista, “Bichota Tour no tendría sentido sino terminara donde todo empezó, en casa. Para mi familia no solo de Medellín, sino de Colombia entera, nos vemos este 4 de diciembre en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín”, escribió.

La emoción de la artista paisa fue evidente no solo en el video sino en las palabras que acompañaron el anuncio: “No puedo creer que esto está pasando... que ya por fin es una realidad!! Estoy anunciando EL ESTADIO de la ciudad que me vio nacer y de la cual me siento orgullosa de representar en el mundo”.

La idea de Karol G es que el estadio se llene, así como con otros artistas que se han presentado allí: “Estoy visionando que 45.000 personas van a venir a verme, a vibrar conmigo”, precisó.

Aún no se confirman los precios de la boletería ni cuando saldrá a la venta.