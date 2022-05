Y luego de interpretar la emblemática canción de la capital vallecaucana les cedió el escenario para que cantaran su éxito ‘Algo que se quede’. Para los espectadores, ese fue el momento más emocionante de la noche.

En medio de su concierto, Karol G se dirigió hasta el centro del estadio y estuvo al borde del llanto. Desde allí dirigió unas emotivas palabras a su público, que ocupó casi el total de la silletería. Le puede interesar: La razón por la que fanática le tiró agua en la cara a Karol G

“Mi casa es Colombia, yo me siento muy agradecida de que ustedes me quieran tanto, y es algo que no voy a dejar de agradecer y que no me acostumbro, me lo disfruto mucho. Los amo y esta canción se las voy a dedicar a todos esta noche”, dijo la paisa antes de interpretar su nuevo éxito musical ‘Provenza’, con el que también cerró su show.