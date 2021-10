El video le ha dado la vuelta a las redes sociales y como era de esperarse, los comentarios a favor y en contra de este tipo de actos en público no pasaron por desapercibidos.

Algunos criticaron a la Bichota por tener que haces estas cosas para llamar la atención, comparandola con grandes artistas como Shakira, Ivy Queen o JLo Aquí varias opiniones.

“Dios mío para tratar dé llamar la atención”, “Yo no pagaría ni un centavo para ver esta barbaridad”, “Por eso me encanta Shakira, que nunca ha tenido que hacer tanto para estar donde está”, “y aún me preguntan el porqué no me gusta Karol G?”, fueron los comentarios de algunos seguidores.