Karol G anuncia segunda fecha en Costa Rica, tras demanda en boletería

Las entradas para el primer concierto de la intérprete de canciones como ‘Tusa’, ‘Bichota’, ‘Mi ex tenía razón’, ‘200 copas’, ‘Watati’ y ‘Ay Dios mío’, fueron puestas a la venta el pasado 1 de noviembre y se agotaron en cuestión de horas, por lo que el público comenzó a pedir en las redes sociales que se abriera una segunda fecha.

El álbum ‘Mañana será bonito’ de la cantante, compositora y productora colombiana Karol G, viene de ganar el Latin Grammy al mejor álbum del año 2023, en una ceremonia celebrada en Sevilla, España, el pasado jueves. Lea aquí: Latin Grammy: estos fueron los artistas ganadores de la 24.ª edición

Karol G también se llevó el premio a la mejor fusión/interpretación urbana con el tema ‘TQG’ a dúo con Shakira.

‘Mañana será bonito’ es el cuarto álbum de estudio de Karol G, lanzado el pasado 24 de febrero a través de Universal Music Latino, y le ha permitido a la artista alcanzar la cima de la lista Billboard Global 200.

Cuenta con 17 temas, con artistas invitados como Romeo Santos, Quevedo, Shakira, Justin Quiles, Ángel Dior, Maldy, Bad Gyal, Sean Paul, Sech, Ovy on the Drums y Carla Morrison. Lea aquí: Latin Grammy: Karol G no aguantó la emoción tras ganar ‘Mejor Álbum del año’

Ha editado siete sencillos: ‘Provenza’, ‘Gatúbela’, ‘Cairo’, ‘X si volvemos’, ‘TQG’, ‘Mientras me curo del cora’ y ‘Amargura’.