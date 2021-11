Sin imaginar cuándo se tomaría esa decisión, llegó el momento con AGYBO, una marca colombiana nacida en medio de la pandemia, inspirada en el buen sentido de las cosas, por eso su nombre traduce Amor, Gratitud y Buena Onda, tal como lo sugieren sus socios, los cantantes Juanes y Fonseca.

Con dos colecciones anteriores enmarcadas en el estilo urbano y sin etiquetas de género, se propuso que la tercera estuviera a cargo de Karen y allí empezó el proceso que involucra el concepto de bienestar que le identifica, toda vez que el ejercicio físico que hace parte fundamental de su diario vivir.

Muy enfocada en la rutina femenina, surge “Astral”, esa colección que invita a disfrutar plenamente de la vida saludable, el ejercicio y hasta a lucir fresca si se hace combinación con otro tipo de prendas.

Quienes conocen a la empresaria y actriz cartagenera, saben de su inclinación por la astrología, es una herramienta que usa desde hace mucho tiempo, además de estudiarla con devoción durante la pandemia, y al estar conectada con el universo y sus energías, entendió cómo éstas influyen sobre el ser. A partir de allí se apoyó en un diseñador para cristalizar sus ideas, dando lugar a “Astral”.

Más de la diseñadora

Al lanzarse a hacer una línea deportiva, cuando su estilo de vida es enfocado en el bienestar y la salud, sin descuidar la parte holística, conectó perfectamente con las emociones y en eso el yoga ha sido muy importante también, porque con esa práctica milenaria encontró un equilibrio que se refleja en detalles de las prendas que involucran los cuatro elementos, añadiendo un quinto que es el amor como lo expresa a continuación:

¿Cómo se describe esta colección y sus prendas?

La línea que se encuentra en la página oficial para ventas on-line, se compone de 12 piezas en tonalidades neutras elaboradas a partir de materiales de mucha calidad como algodón y lycra, con talle alto que ofrece comodidad y seguridad. De otra parte, tienen lo que las mujeres esperamos encontrar al vestirnos y hay todas las tallas.

¿Y se combina el estilo fashion con la comodidad?

Definitivamente la comodidad puede y debe estar en todo. Ahora que estoy desarrollando un producto, entiendo que mi personalidad refleja calma y así quería que fuera mi ropa, que también los colores fueran equivalente de paz y el tema fashion en el ejercicio se lo pones desde el corazón y el alma. Qué bien que una prenda te haga sentir cómoda y bonita, agradada contigo misma.

¿Hacia dónde vas como diseñadora?

Para el próximo año tengo dos emprendimientos familiares. Una se trata de una invitación muy bonita que haré con mis hijas, y otra con mi esposo en referencia a moda y cuidado de la piel y el cuerpo.

¿Cómo has logrado un balance entre familia, trabajo y tu belleza?

A veces también se me “cuelgan” cosas, pero trato de administrar bien mi tiempo y las cosas que elijo hacer, como cuando salen proyectos con viajes y debo dejar a mis hijos mucho tiempo en casa. Siento que es muy importante como pareja y como familia hablarlo y descubrir qué es mejor para mí y para ellos. Creo que debemos encontrar un balance y no podemos dejar de soñar y hacer lo que apasiona.

El niño aún es pequeño, y mis hijas están en una etapa más avanzada, Luna entra a la universidad, la adolescencia es una etapa diferente y bonita, por eso trato de disfrutarlos al máximo a todos.

¿Cuál es tu rutina y qué consejos puedes dar de belleza y bienestar?

Siempre me ha gustado cuidarme físicamente, también me gusta el deporte, por eso creo que a medida que uno se hace más consciente de que el cuerpo es un templo para consentir y que somos lo que comemos, lo que hablamos y sentimos, cuido hasta mi estado de ánimo, la gente que me rodea. Si es por dar un consejo, lo más importante es que el estilo de vida vaya en función del cuidado en general.

¿Dónde ha quedado la actuación?

Ahora no tengo ningún proyecto de ese tipo, espero que para el 2022 llegue, ya se lo estoy pidiendo al universo, estoy abierta a propuestas y a lo que tenga que llegar, por lo pronto finalizo este año como tiene que ser, con “Astral”.

¿Cómo es tu relación con tus hijos?

La relación con mis hijos es especial. Cada uno tiene su carácter y están en un momento diferente, las niñas mayores están casi al mismo nivel, somos muy confidentes, y aquí estamos los papás para ayudarlos a crecer, que no es fácil.

¿Qué extrañas de Cartagena?

Todo. Mi familia en general, sentarme en la puerta de mi casa y saludar a mis amigas que viven cerca, comer mango biche con sal.

¿Cómo es estar casada con una estrella?

Yo estoy casada con Juan Esteban Aristizábal. Es la persona de quien me enamoré y con la que formé una familia. La estrella es el resultado de un trabajo y un esfuerzo, es un ser humano como cualquier otro con defectos y virtudes, buen padre y esposo, y con eso me quedo.