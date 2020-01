Karen Martínez es la nueva presentadora de ‘Factor X 2020’

Luego de que se dijo que Laura Acuña sería la presentadora de Factor X, ella misma salió a desmentir que no por lo que quedó la duda de quién sería la cara del programa musical. Sin embargo, medios como ‘La Movida’ y el portal de ‘La Negra Candela’ generaron los rumores de que Karen Martínez, esposa de Juanes, sería la escogida.

(Laura Acuña no estará en nueva edición del ‘Factor X’)

Aunque no se había confirmado la información, este jueves el mismo Juanes dio la primicia, sin querer, en una entrevista para la FM. El cantante dijo que debido a los proyectos de Karen como presentadora del ‘Factor X’ tendrían que estar más tiempo en Bogotá, algo que no se esperaba pues la misma modelo no ha hablado nada al respecto.