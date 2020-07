Kanye West acusa a Kim Kardashian de querer “encerrarlo”

El rapero responsabilizó a su pareja directamente de querer “encerrarlo”. “Kim estaba tratando de volar a Wyoming con un médico para encerrarme como en la película Get Out, porque lloré ayer para salvar la vida de mis hijas”, escribió en la red social. Es de precisar que West fue diagnosticado con trastorno bipolar.

“Amo a mi esposa. Mi familia debe vivir a mi lado. Ya no depende de E! o NBC”, añadió West en otro enigmático mensaje, al que agregó: “NBC encerró a Bill Cosby”. Cabe destacar que E! y NBC son el canal y estudio que producen el reality “Keeping Up With the Kardashians”, protagonizado por Kim Kardashian y su familia.

Luego de esta serie de mensajes que causaron revuelo en sus seguidores, West eliminó las publicaciones de su perfil a excepción del que afirmaba que sus hijos no posarían para Playboy.