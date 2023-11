Kany García de ‘Yo me llamo’ dará un concierto gratis en Bucaramanga

Lo cierto es que ahora la exparticipante podrá hacer sus primeras apariciones al público colombiano que la apoyó durante la competencia. Y la imitadora de Kany García ha elegido Bucaramanga para dar su primer show. Lea: Critican a Pipe Bueno por eliminar a Kany García en Yo me llamo

Recientemente, en los últimos capítulos de ‘Yo me llamó’, Pipe Bueno, el cantante de música popular desató una polémica al tomar la decisión de eliminar de la competencia a la imitadora de Kany García. Los seguidores reaccionaron en redes sociales y criticaron al cantante por la decisión.

La imitadora, que logró ganar el corazón y admiración del jurado del reality Yo Me Llamo, estará en la ciudad de Floridablanca, en el Centro Comercial Parque Caracolí, a partir de las 7:30 p.m.

“Parque Caracolí para el mes de noviembre viene cargado de experiencias que podrán a cantar y a bailar a los asistentes del Centro Comercial, para darle la bienvenida a la temporada de navidad y afín a su campaña escenarios durante el mes de noviembre contará con la presencia de dos grandes artistas Yo me llamo Kany García y Yo me llamo JBalvin”, señala el centro comercial a través de un comunicado. Lea: Video: Shakira reacciona al ver a su doble en ‘Yo me llamo’, ¿qué le dijo?

Y esto debido a que el próximo 18 de noviembre a partir de las 8:00 p.m. el imitador de Yo Me llamo JBalvin, cantante y productor colombiano, reconocido como uno de los artistas latinos más vendidos del mundo, pondrá a rapear, cantar y bailar a todos los amantes del Reggaetón y seguidores de este intérprete.