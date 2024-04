Kaká reveló detalles de su exesposa quien lo dejó por ser “perfecto”

En los últimos días, Kaká ha sido tendencia por las declaraciones que dio su exesposa, Caroline Celico, sobre su relación y divorcio del exfutbolista brasileño.

Luego de los comentarios, Kaká habló en un pódcast sobre lo que significó para él que su matrimonio se acabara. El deportista recordó cómo se dio la situación y dijo que Celico fue la que decidió acabar con la relación. “’Kaká’ nunca me traicionó, siempre me trató bien, me dio una familia maravillosa, pero yo no era feliz, algo faltaba. El problema es que él era demasiado perfecto para mí”, aseguró Celico, quien se divorció del exfutbolista en 2015. Lea aquí: Nataly Umaña es tendencia por fuertes declaraciones de la exesposa de Kaká

“En 2015 yo estaba casado y mi esposa en ese momento decidió que ya no quería más estar casada. Me dijo: ‘No estoy feliz y atribuyo mi infelicidad al matrimonio”, dijo el exfutbolista profesional.

El brasileño contó que hizo todo lo que estuvo a su alcance para que no ocurriera el divorcio ya que eso lo ponía en conflicto con su religión cristiana. Luego de firmar los papeles, el astro del fútbol se tomó un tiempo para concentrarse en su vida y en cómo afrontar una nueva etapa. Lea aquí: Kaká se reconcilia con Caroline Celico un mes después de anunciar su divorcio