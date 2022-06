¿Cómo te enteraste de esta tendencia?

Todo empezó en la pandemia, fue la primera vez que escuché esa palabra porque yo estaba todo el tiempo en mi casa, tenía tiempo de sobra para estar en las redes sociales y TikTok te permite descubrir cosas por fuera de tu país y mirar un montón de cosas. Yo antes manejaba un estilo muy casual, básico, convencional en la Costa, sentía que no llamaba la atención de nadie cuando iba a la calle.

Tengo que aclarar que yo era un joven que pasaba desapercibido, me veías en la calle y no me notabas, y creo que ahí está el poder de la ropa y cómo la usas para decir quién eres. Descubrí esto de las tendencias aesthetic y una cosa me fue llevando a otra. Al principio no fue fácil, tenía ese miedo de que las personas me quedaran viendo raro por no vestir como cartagenero, pero con el ejercicio me di cuenta que lo mejor era que yo me sintiera bien.

Lo bueno de todo esto es que tenía a mi tía de apoyo, ella es diseñadora de modas y yo buscaba ideas en Pinterest, compraba la tela y ella me confeccionaba.