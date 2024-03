Justin Timberlake regresa a la música con su sexto álbum

Hace seis años que Justin Timberlake no lanzaba un disco. En 2018 publicó Man of the woods. Y desde entonces, cuando se habla de él, se ha hablado más de escándalos que de música, mucho de eso que se ha dicho tiene que ver con lo que Britney Spears publicó en su autobiografía sobre la relación que mantuvieron cuando eran adolescente.

Pero este año, Timberlake vuelve con toda la intención de que sea la música la protagonista. Que lo que se diga y se escuche de él sea sobre su nuevo álbum Everything i thougt it was. Un disco de 18 temas que incluye colaboraciones con Fireboy DML, Tobe Nwigwe y con su antigua banda *NSYNC.

Algunos de los temas que había lanzado previamente y que se incluyen en este trabajo son Drown, Selfish, y No Angels.