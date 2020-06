Justin Bieber se defendió de acusación de abuso sexual

El cantante canadiense Justin Bieber se defendió de una de las acusaciones de abuso sexual que hicieron dos jóvenes recientemente en redes sociales. Bieber, casado con Hailey Baldwin desde 2018, anunció que tomará acciones legales contra una de las mujeres.

El artista norteamericano señaló en su cuenta de Twitter que, aunque no suele pronunciarse sobre acusaciones en su contra, “ya que he tratado con diferentes acusaciones durante toda mi carrera”, en esta ocasión prefirió aclarar, después de dialogarlo con su esposa y su equipo.

“Los rumores son rumores, pero el abuso sexual es algo que no tomo a la ligera. Quería hablarlo de inmediato, pero por respeto a tantas víctimas que lidian con estos problemas a diario, quería asegurarme de reunir los hechos antes de hacer cualquier declaración”, señaló el cantante, famoso por éxitos como ‘Baby’, ‘Sorry’. ‘What do you mean’, ‘Purpose’ y I’ll Show You.

Una de las supuestas pruebas presentadas por Bieber, es que en una de las noches en las que habría abusado de la mujer, se encontraba con su exnovia Selena Gómez, y no en el hotel Four Seasons de Austin, Texas.

“Me quedé con Selena y nuestros amigos en un Airbnb el día 9 y el día 10 en un Westin, no en el Four Seasons, porque estaba en mal estado”, expresó.

La chica, identificada como Danielle y quien eliminó los tuits en los que hacía la denuncia, dice que conoció a Bieber en 2014 en Austin, Texas. Tras la fiesta, Beber la habría citado a ese hotel junto a su grupo de amigos, donde la habría agredido sexualmente.

El mensaje de Bieber estuvo sustentado en las facturas de pago de su estadía en un Airbnb. El artista agregó que, como cada denuncia debe tomarse en serio, iniciará un proceso legal con las autoridades y sus abogados.

Aún resta que Bieber aclare otra acusación de abuso sexual. La influencer Kadi dice que el 4 de mayo de 2015 estaba en Nueva York para tomarse una foto con Bieber. Tras el hecho, el cantante la habría invitado al hotel donde se hospedaba, en donde la habría acosado sexualmente en el baño de su habitación.