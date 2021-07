El medio Page Six fue hasta el lugar y preguntó al cofundador sobre los productos que se llevó el canadiense durante su visita, a lo que este respondió que el famoso compró los comestibles de puré de frutas OZ de melocotón de Wonderbrett y una de cada variedad que vende Wonderbrett: Pink Picasso, OZ Kush, Pineapple OG, Orange Sunset, Melon OG y más.

Los paparazzi no dejan de seguirle la pista a los famosos, y en esta ocasión Justin Bieber no se libró de ellos. El cantante fue visto en una nueva tienda de cannabis -o marihuana- llamada Wonderbrett ubicada en Los Ángeles, donde según gastó más de mil dólares en artículos.

En la pasada serie documental “Seasons”, Bieber habló del abuso que tuvo con las drogas, incluyendo la primera vez que consumió marihuana.

“La primera vez que fumé hierba fue en mi patio trasero aquí, me drogué mucho”, dijo Bieber. “Y luego me di cuenta de que me gustaba mucho la marihuana. Fue entonces cuando comenzó mi deseo de fumar marihuana, y luego comencé a fumar marihuana por un tiempo “.

La relación de Bieber con la marihuana pasó a mayores cuando empezó a tener una dependencia, y entonces se dio cuenta “de que tenía que parar” aunque en ese entonces consideró que no creía que “sea malo” sino que pasa él “puede ser una dependencia.

Me despertaba por la mañana y lo primero que hacía era tomar pastillas, fumar un porro y empezar el día. Simplemente se puso aterrador”, dijo el cantante.

