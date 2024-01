Junior Zamora, el vallecaucano elegido como ‘Artists To Watch 2024’ de Spotify

Junior Zamora es el nombre del nuevo artista colombiano elegido por Spotify como artista emergente con el ‘Artists To Watch 2024’. El artista vallecaucano tiene actualmente más de 15.000 seguidores en su Instagram y a colaborado con artistas como Ovy on the drums. En su plataforma de Spotify tiene alrededor de 267.000 oyentes.

Este reconocimiento se da por temas virales posicionados en las listas globales, en este caso la ‘Viva Latino’, con más de 14 millones de seguidores. Otros artistas que han pasado por la elección son Shakira, Ryan Castro, Maluma, Rosalía, Bad Bunny, Raw Alejandro, Natti Natasha, Carlos Vives, Boza, entre otros. Lea aquí: ¡Por primera vez! Saturday Night Live estará en vivo para Latinoamérica