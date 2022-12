Julio Reyes Copello, el “dueño” de los Grammy

Julio Reyes Copello

El hecho de poder transitar de un género a otro es lo que hace que mi amor por la música no se extinga. La música permite tener “amantes”, y no se ve como infidelidad. Sufrí por mi formación clásica y pensaba que no haría otra cosa, pero ahora entiendo que no puedo limitar mi capacidad de expresión.

Me siento privilegiado de contar con esa libertad, con el tiempo he podido simplificar todo mi oficio en algo muy claro. Entendí que los artistas y creativos somos mensajeros de la belleza, nos levantamos a diario para tratar de capturar nuestra versión de la belleza y para eso nos preparamos, para tener acceso a capturar esas visiones fugitivas que son las ideas que se comparten.

He sido apasionado de la educación y encontré un modelo basado en la mentoría que me gusta, y existe ese lugar que brinda algo que no reciben en un aula de clases y es la activación del conocimiento al compartir con artistas consolidados.

Te consideran el “dueño de los Grammy”, eres el Productor del Año, ¿Cómo se lleva ese compromiso?

Me hace muy feliz. No he parado y ahora veo que ha pasado todo esto. Ningún premio es la razón por la cual hago mi trabajo, el éxito me ha sorprendido siempre en mi búsqueda personal de capturar mi versión de la belleza.

¿Cómo haces para trabajar con tantos artistas a la vez?

Tengo un equipo de trabajo maravilloso, gente a la que he podido pasar mi conocimiento y amor por este trabajo, eso me ha permitido abordar todos los compromisos, pero fácil no ha sido. Por eso el premio de la Academia me hace muy feliz.

“Vivir mi vida” es uno de tus grandes éxitos, ¿Qué supone un hit y cómo se puede preparar otro?

La historia de “Vivir mi vida” es particular, esa canción existía en árabe, Marc Anthony me pide la traducción, pero yo no hablo ese idioma, curiosamente estaba pasando por una enfermedad fuerte y aproveché que el coro estaba en francés y era “C’est la vie”, tomándolo para contar mi historia de salvación, le puse honestidad y energía, llegando a miles de personas.

Cuando me preguntan cuál es la clave para el éxito, indico que no hay nada diferente a la honestidad, porque las mejores canciones están respaldadas por la vida misma y los grandes cantautores han sido protagonistas de sus historias y la gente las toma como un regalo personal.