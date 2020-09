El cantante Julio Iglesias ha afirmado este miércoles que prevé “una gira mundial importante” que pase también por España y toda Europa, pero está “a expensas de que en 2021 la gente esté libre y tenga la libertad de poder ir a las conciertos” ante la pandemia, que ha tachado de fantasma.

En una entrevista del diario digital especializado en las personas mayores 65yMás.com y recogida por Europa Press, ha asegurado estar bien de salud, en el día de su 77 cumpleaños, tras recuperarse “perfectamente” de una caída que le ha afectado al tobillo y la pierna derecha.

Sobre los conciertos, ha matizado que 2021 será un año extraño por el coronavirus: “Hace daño de verdad, y sobre todo a gente que tenemos cierta edad. Por eso yo tengo esa pequeña revolución en el alma, de explicar lo importante que es para nuestros hijos y nietos que cuiden a sus padres y a sus abuelos”.

Al preguntarle sobre su salud el presidente del Comité Editorial de 65Ymás, Fernando Ónega, el cantante ha respondido: “He estado hecho una mierda con el tobillo y con la pierna derecha porque me caí en un pequeño puentecito que tengo en la casa. Menos mal que me caí a la arena de la playa y entonces no fue tan fuerte”.

Además, ha bromeado sobre su recuperación: “Me tuvo entre un mes y medio y dos meses sin poder andar, y después cogí dos mulatas (risas) y me fui a bañar ese día, de ahí las fotografías. Pero estoy muchísimo mejor. Ahora me voy a hacer las fotografías sin traje de baño”.

*77 AÑOS*

En cuanto a sus 77 años, ha dicho textualmente que es una edad mágica y capicúa, y ha recordado un mensaje que ha subido a su cuenta de Instagram en que dice: “Cuando escribí ‘33 años’ me acuerdo que mi padre me dijo: ‘Estás equivocado, 33 años no es la mitad de la vida’. Mi padre murió con 90 años y yo ya tengo 77 mañana. Mi padre tenía razón”.

Y ha lanzado un mensaje de ánimo a los mayores: “La vida siempre tiene una gran esperanza para las gentes que tienen ilusión por algo”.