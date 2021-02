Sin embargo, también aclaró que “no he sentido que no me llamen a trabajar o me hayan cerrado las puertas de un proyecto por mis posiciones políticas”.

Román afirmó que las redes se han vuelto cada vez más agresivas, generando controversias y pensamientos erróneos sobre los demás, lo cual puede llega a ser perjudicial para todo el que quiera expresarse por este medio.

Finalmente, contó que hay grupos creados solo para crear tendencias en contra de figuras públicas.

“Un señor me escribió y me contó que trabajaba para una agencia en donde se creaban tendencias negativas contra mí, Adriana Lucía y otros”, dijo el actor de 43 años.

Pese a esto, Román manifestó que no va a dejar de hacer comentarios un mucho menos opinar sobre el Gobierno Nacional con respecto a la corrupción, asesinatos de líderes sociales, entre otros temas que suelen tratar y que han quedado en el olvido.

“Yo opino de política porque soy ciudadano, pago impuestos y siento la necesidad de hacerlo”, puntualizó.