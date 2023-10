Juanse Navarro, el colombiano detrás de los éxitos mundiales del momento

“Estas canciones son el premio a tantos años de disciplina y dedicación de mi trabajo en la industria. Llevo más de 11 años haciendo música, y después de todo ese proceso, se están viendo los frutos. He vivido un amplio proceso de preparación, y evolución artística, para poder entender las dinámicas del mercado musical y poder escribir canciones que trascienden a nivel mundial. Con Peso Pluma trabajé por primera vez hace más de un año cuando estuvo en Medellín, en ese momento no era un artista posicionado, me gustó su propuesta, empezamos a trabajar juntos y desde entonces estoy detrás de todos sus temas con fusión urbana”, indica Juanse Navarro. (Lea aquí: Komba & Sr. Pablo unen sus propuestas musicales con “Humo”)

La producción musical también hace parte del histrionismo que acompaña la carrera de más de 11 años de Juanse Navarro. Ahora, en su nueva etapa, el artista de 27 años, trabaja para dar a conocer su sello propio, y proyectarse como una marca que busca posicionarse en el mercado internacional.

En los próximos días Juanse Navarro presentará su nuevo sencillo titulado ‘Todo sigue igual’, una canción 100% reggaetón y con la que seguirá demostrándole al público su versatilidad. Y así mismo espera lograr la certificación como Disco Diamante de algunos de sus sencillos y seguir colaborando con artistas de talla mundial como lo son Myke Towers, Andy Rivera, Ryan Castro, Luis R Conriquez, entre otros.