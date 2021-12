Juanma Palacios y Kiño se unen para lanzar su nuevo sencillo ‘Destiempo’, del álbum ‘Desencuentro’: un tema que habla sobre una relación que no se encuentran en la misma ‘sintonía’ y deben dar un paso atrás para seguir sus vidas.

‘Desencuentro’ es un EP co-escrito y producido por Me Dicen JEG en el sello RT60Artist, mezclado por Óscar Acosta y masterizado por Camilo Silva; este EP nació desde el diseño de sonido que realizó Me Dicen JEG, al producir los tracks; a partir de eso se empezó la composición colectiva junto a Juanma lo que les permitió explorar diferentes partes y perspectivas de las ideas que se querían evidenciar en el EP que reúne tres canciones: Incertidumbre Ft Maite, Desencuentro, Destiempo ft. Kiño. Lea aquí: Revista Time nombra a Elon Musk como “Persona del Año”.

La colaboración entre Kiño y Juanma se dio después de conocerse en un campamento actoral, en donde no solo tuvieron la oportunidad de conectarse como personas sino también de conocer su talento musical, fue así que nació la idea de juntar energías y crear un tema juntos.

‘Destiempo’ es la canción escogida para cerrar este EP y fue escrita inicialmente por Me Dicen JEG y Juanma Palacio, luego Laura Pérez y Kiño se unieron, creando así un tema que narra esos momentos donde se cree haber conocido a la persona indicada, solo que todo sucede en el momento incorrecto y el tiempo se encarga de mostrarle a ambas personas que no están en una etapa de su vida donde puedan abandonarse a sí mismos, para seguir luchando por ese otro que claramente no está en la misma página.

El videoclip grabado en el estudio de Tonka Filmmakes en Bogotá , es un ‘Art Session’ de Juanma Palacio, en donde se puede ver a los dos cantantes haciendo un performance único, acompañados de otros dos músicos que le aportan una sensación de concierto en vivo, como siempre el arte sigue presente como protagonista de la propuesta audiovisual con la que Juanma busca cautivar al espectador. Le puede interesar: Sebastián Yatra anuncia para 2022 nuevo disco, “Dharma”.

Los tres videoclips de ‘Desencuentro’ parten de un concepto general que es ‘El cielo’ de allí surgen las formas y la colorimetría utilizada en cada uno de los escenarios, dirigidos por Alejandro Murcia y producidos por Olehada Films, mientras que en la dirección de arte estuvo Carolina Arango y como Stylist el mismo Juanma Palacio.

El diseñador Miguemo se unió para el videoclip de ‘Destiempo’, quien con su arte completó la propuesta visual del equipo, mientras que para “Incertidumbre” y ‘Desencuentro’, estuvo el diseñador Santiago Gelves y la marca ‘Mucho con Demasiado’.