Juanes sorprende con fuerte confesión: “no he vencido la depresión”

El cantante colombiano que ha puesto a todo el mundo a cantar ‘La camisa negra’, incluido a Thor, dios de la casa cinematográfica de Marvel, revela los momentos más íntimos de su lucha contra la depresión, una enfermedad silenciosa que entra en la vida del ser humano sin avisar y sin pedir permiso.

Son millones las personas que padecen esta realidad, pero todavía sorprende y escandaliza cuando una figura pública revela que batalla contra ella. Lea aquí: Con una guitarra, Fender celebra la vida y obra de Juanes

Juanes abrió su corazón y desde la vulnerabilidad se sinceró con sus seguidores a través de sus redes sociales: “Sentirme vulnerable, me hace más fuerte. Poder hablar de mis problemas y mis inseguridades abiertamente no me hace un cobarde ni un débil. Por el contrario, me ayuda a sanar desde el alma y ser más humano”.

En una sociedad donde validar las emociones se ha convertido en un juego de débiles, los expertos en psicología aseguran que es el mejor método para vivir bajo la aceptación sin reprimir aquellos que pasa. Y aunque, como cuenta el cantante en su escrito, le ha tomado años poder escribir reveladoras estas líneas, para él, abrir su corazón lo hace libre de los juicios que recibe por tener una exitosa carrera musical.