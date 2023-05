Juanes lanza “Veneno”, que hace parte de su “Vida cotidiana”

Juanes lanza su sencillo de empoderamiento “Veneno”, el cuarto anticipo musical de su muy esperado álbum “Vida cotidiana” que llegará el 19 de mayo. El sencillo también llega con un video muy conmovedor dirigido por María Camila Calle y co-protagonizado por el hijo de Juanes, Dante, en su debut actoral.

“Veneno” es una canción sobre una relación tóxica del pasado. Ya sea un antiguo amigo, compañero de trabajo o pareja romántica, es alguien cuya traición fue tan traumática que causó problemas de salud. Pero, con una frase como ‘Tu veneno ya no me hace mal’, transmite el mensaje de un crecimiento mental tan profundo que lleva a una fortaleza que hace que el ‘veneno’ de esa traición ya no pueda hacer daño”, afirma Juanes.