Juanes encabeza la banda sonora de la serie “Zorro”

El artista paisa, ganador de 28 premios Grammy y Latin Grammy, estrena hoy “Nacimos solos”, el primer sencillo anticipado de la banda sonora de la nueva serie “Zorro” de Prime Video.

Escrita y producida por Julio Reyes Copello, disponible a través de todas las principales plataformas de transmisión de música y un video lírico en YouTube, la nueva canción trata sobre la incertidumbre dentro de un difícil viaje de la vida y presenta al famoso cantante y compositor de rock de “La camisa negra” como el primero en proporcionar la música para el próximo contenido sobre la mítica figura cultural del héroe enmascarado de negro.

“Siempre quise trabajar con Julio Reyes Copello y me gustó la canción desde el momento en que la envió, ya que sentí que fue creada para encajar perfectamente conmigo. También me encanta compartir música que llegue a la gente y establezca un tono dentro de un proyecto cinematográfico, así que me emocionó saber que sería parte de esta serie especial de Prime Video”, indicó Juanes.