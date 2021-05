“A veces, madurar hacia la infancia es muy importante en la vida, es recordar porqué estoy aquí, qué fue lo que me inspiró, qué canciones, qué letras, cómo fue que me metí en la música”, afirma Juanes en el especial en el que recurre a la caracterización de personajes, revelando su inmensa versatilidad y su conocimiento musical.

De este álbum ya se conocen las versiones que Juanes hizo de El amor después del amor de Fito Páez, declarada por NPR como “Una de las mejores canciones de esta primavera”, y Dancing in the dark de Bruce Springsteen, versión que el presentador de E-Street Radio, Dave Marsh, elogió como “una de los mejores versiones que he escuchado, no recuerdo la última vez que escuché una versión de una canción de Bruce que fuera la mitad de buena”.

En Origen, su décimo disco de estudio, Juanes presenta reinterpretaciones de las que marcaron su infancia: Volver de Carlos Gardel, Nuestro juramento de Julio Jaramillo, No tengo dinero de Juan Gabriel; su adolescencia: Could You be loved de Bob Marley, Rebelión de Joe Arroyo, Dancing in the dark de Bruce Springsteen, Sin medir distancias de Diomedes Diaz, Todo hombre es una historia de Kraken y sus años antes de debutar como solista: El amor después del amor de Fito Páez, La bilirrubina de Juan Luis Guerra, Y nos dieron las diez de Joaquín Sabina y De Oro, de la Familia André.