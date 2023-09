Juan Pablo Barragán cuenta cómo fue su experiencia siendo padre muy joven

“Marisol, ella debe tener 45 años, pues igual seguimos hablando, pero no de la misma manera, camellando y también luchando por la vida (...) Lo único que puede haber es amor, porque si la mamá de mi hijo está mal, él no está bien, si las dos hijas de Marisol, que son las hermanas de mi hijo, no están bien, él tampoco, porque cuando está bien la relación de ellos entre hermanos y mamá, mi hijo también está bien”, dijo.

El actor, en otra entrevista, compartió que tuvo que hacerse cargo de Johan por sí solo debido a que la madre, “por cosas del destino, tuvo que iniciar otro camino de vida”, por lo que fue un padre soltero desde adolescente. Lea: ¡No gustó! Alejandro Fernández recibe críticas por su cambio de imagen

“Mi hijo tiene 27 años. Yo era un pela’o de 13-14 años y la mamá de mi hijo tenía 15. Con todo respeto lo digo: estuvimos una sola vez. Después yo pensaba, quedó embarazada y alguien me decía ¿por qué no planificaron, por qué no se cuidaron? Vaya usted compre un condón en esa edad. Y pues estuvimos con la chica, yo solo estuve con ella una sola vez en mi vida y ahí nació mi hijo”, contó el exparticipante de MasterChef a la emisora Los 40 Colombia.