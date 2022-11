Juan Manuel Restrepo quiere estrenarse como cantante

Sobre su llegada a la actuación recuerda que a la vez que estudiaba en el colegio hacía “cosas de imagen y de publicidad y fue ahí cuando me invitaron al casting de ‘La reina del flow’ y me arriesgué y acepté el reto”, dice el actor que inicialmente grabó cuatro capítulos en la producción sobre reguetón y le fue tan bien que “luego asumí otro rol (Pez Koi) en la misma historia, que tuvo mucha figuración”.

“La verdad no soy muy dulce, el postre siempre me toca compartirlo, con dos cucharadas tengo, nunca había hecho un postre, no conocía mucho de esta ciencia tan exacta que es la pastelería. Hice el casting para ganarme el cupo para estar en el programa porque me pareció muy llamativo el concepto del mismo, que no era intrigas ni de hacer caer mal al otro, sin polémicas, es un reality dulce, amigable, familiar, donde priman las habilidades en la cocina”, relató acerca de esta experiencia en la que compartió con otras personalidades de la televisión, las redes sociales y el deporte.

“Me pareció muy chistoso tener la posibilidad de compartir con celebridades como el Pibe, Martina la Peligrosa, Yaneth Waldman y otras más. Ya puedo hacer un par de postres para las fiestas familiares”, señala al hablar de esta experiencia. Le puede interesar: Rating Colombia: así le fue a ‘Los Briceño’ en su primer capítulo

En Los Briceño

En la producción que Caracol emite a las 10:30 de la noche, de lunes a viernes, interpreta a Fabián Molano, al que todos conocen como “Peluche”, un hombre que se enamora de una mujer, pero ella lo ve como un amigo más, como un hermano, como alguien más de la familia.

“Es una persona que siempre entrega todo de sí para que los demás sean felices, por eso le dicen Peluche por regalado, entregado y cariñoso”, apunta el rubio actor.

Por el momento no lo desvela ir a trabajar a otros mercados fuera del países, quiere vivir su carrera paso a paso, disfrutando cada momento.

En 2023 con seguridad los televidentes lo volverá a ver como el Pez Koi en la tercera temporada de “La reina del flow”.