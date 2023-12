Juan Fernando Velasco cierra gira, pero promete volver

Se trata de una mezcla de sonidos e instrumentos andinos con las maderas y las cuerdas de las guitarras y el piano, en un recorrido por las canciones más emblemáticas de sus casi 25 los de carrera. Éxitos como: “Dicen”, “Para que no me olvides”, “Déjame”, “Hoy que no estás” o “Chao Lola”, entre muchas otras, se han convertido en verdaderos himnos que los asistentes corean de principio a fin. No por nada, la música de este cantautor ecuatoriano ha acompañado a los colombianos de varias generaciones. (Lea aquí: Cultura Profética y Greeicy, por primera vez en vivo con “Te creí”)

Juan Fernando Velasco es el artista pop más importante de su natal Ecuador de los últimos 25 años. Dos veces nominado a los Latin Grammy, ganador de un Emmy y poseedor de decenas de discos de oro y platino por ventas excepcionales, además ha logrado posicionarse dentro y fuera de su país como su más relevante exponente.

Desde que arrancó su carrera como solista en 1999 con el lanzamiento de su primer álbum, no ha parado de posicionar su música en lo más alto de las listas de popularidad y sus éxitos han acompañado a diferentes generaciones que se han apropiado de sus canciones para hacerlas suyas. Además, los álbumes de concepto como “Con toda el alma” y “Misquilla” de pasillos ecuatorianos, además de su más reciente “POPular”, que recopila sus más grandes éxitos en versiones populares, han batido récords de ventas y sintonía.