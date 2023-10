Juan Diego Alvira habla sobre su relación con Vicky Dávila

En una reveladora entrevista con la emisora ‘Oxígeno’, el reconocido periodista colombiano Juan Diego Alvira ha compartido sus experiencias y opiniones sobre su tiempo trabajando junto a Vicky Dávila en la revista Semana. Alvira, quien es ampliamente conocido por su destacada carrera en el periodismo, no escatimó en elogios hacia la directora de Semana.

Alvira destacó las excepcionales capacidades, la exigencia y la pasión por la profesión que caracterizan a Vicky Dávila. Sin embargo, el periodista no ocultó que su relación con Dávila no fue una "luna de miel", y hubo momentos difíciles y algunos rifirrafes en el camino. No obstante, Alvira consideró que estos desafíos son una parte normal de trabajar bajo la dirección de cualquier jefe, especialmente en una industria tan competitiva donde los egos a menudo predominan.

Lo más revelador de la entrevista fue el retrato que Juan Diego Alvira hizo de la faceta menos conocida de Vicky Dávila. La describió como “una mujer súper profesional, juiciosa y dedicada”, dejando una impresión altamente positiva de su experiencia trabajando bajo la dirección de Dávila en Semana.