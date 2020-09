“Oficialmente voy a representar a Bolívar y a Cartagena. Me inscribí el último día, el día en el que se cerraban las inscripciones, el 15. Animado por mis seguidores porque yo no me iba a inscribir sino que me animaron. Venía siendo semifinalista 3 veces, el año pasado quedé en la semifinal en el sexto puesto. Este año vamos a ganarnos la corona por Cartagena”, manifiesta lleno de ánimos José González, conocido en el gremio musical como ‘Zorrillo’, que aún con la pandemia sigue apostándole a sus sueños. Esta vez de regreso al Festival de la Leyenda Vallenata, uno de los escenarios más importantes dentro del tradicional género.

El pasado 15 de septiembre se cerraron las inscripciones y hasta ese día ‘Zorrillo’ se llenó de razones para enviar su inscripción. En este momento se encuentra a la espera del listado de los clasificados a la semifinal, sin embargo está confiado de que su nombre aparecerá entre los preseleccionados. “Sinceramente tengo la seguridad que pasamos. Hemos sido semifinalistas allá cuando se inscriben más de 100 acordeoneros, creo que este año hay unos 22. Con fe y agarrados de Dios vamos a ganar”, comenta.