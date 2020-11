Una canción romántica de merengue con vallenato, que fue hecha para bailar y dedicar, vive en la voz del cantante y periodista, José Donado. Ese sencillo se titula ‘Cartagenera’, en homenaje a todas las mujeres de La Heroica.

La buena noticia es que este tema que fue grabado hace algunos años, ya se puede escuchar y descargar en todas las Plataformas Digitales, tales como Claro Música, Spotify, Deezer, Instagram, Itunes, Youtube Music, TikTok entre otras. (Lea también: Nueve canciones memorables sobre Cartagena).

La canción nace de la inspiración de José en una mujer que tiene todas las características de una nativa, y dice así: “La hermosura de tu rostro irradia pura alegría. Tu belleza a mí me atrapa, tu silueta me domina, que no se acabe esta noche que se queden las estrellas voy amanecer contigo bajo el cielo de Cartagena”.

Aquella estrofa pertenece de la canción ‘Cartagenera, y según explicó Donado, está llena de amor y poesía que expresa la belleza de las mujeres de la ciudad. En su nuevo lanzamiento, este artista extiende su talento para el goce de todo el público colombiano antes de que se acabe el año.

Para el disfrute de todos

“La canción se grabó hace algún tiempo, y para ese entonces el lanzamiento tuvo bastante acogida en una discoteca de la ciudad. Sin embargo, quisimos lanzarla nuevamente en todas las plataformas digitales para darla a conocer al público local, nacional e internacional, y gocen con este tema en sus hogares este fin de año” , sostuvo el también comunicador social.