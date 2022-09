José Causado llega a los cartageneros con nueva canción de vallenato

José Causado no para de hacer música. Estamos hablando de un sucreño radicado en Cartagena que, desde hace algún tiempo, se animó a cantar vallenato para llevarle romanticismo a toda su fanaticada. Lea aquí: Amor de madre, el vallenato de José Causado para este mes especial .

‘Se acabó’ es una canción de despecho que habla de una relación que llegó a su fin, donde el hombre daba todo por la chica, pero ella no daba nada por él, y cansado, decide irse dejando las cosas así, sin despedirse y sin rumbo, por eso la canción entona ‘yo me largo de aquí, muy lejos de ti, me voy de tu vida sin decir adiós’”, explicó el cantante, y añadió: “La canción es muy alegre y jocosa, pese a narrar una historias triste, pues sabemos que muchas veces hemos pasado por eso, entonces queremos meterle a todos y todas esta canción en el corazón”.