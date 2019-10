Jose Carrillo le canta a Dios y al amor en su primer sencillo ‘Será’

Jose Carrillo es un cartagenero, de 29 años, apasionado por la música y el canto desde niño. Gracias a su pasión por explorar sonidos y la composición, se dio cuenta que cantar podría ser un buen camino para acercar a muchas personas a Dios. Hablamos con él y nos contó de cómo fue su proceso para convertiste en cantante y cristiano.

¿Qué podemos encontrar de Jose en estos momentos?

- Estoy promocionando mi primer sencillo, titulado ‘Será’, y no quise realizar un video clip porque quiero a través de la melodía transmitir todo. La canción nació hace seis años pero solo hasta hace poco se produjo. Para Jose, la acogida de la gente ha sido muy importante para seguir trabajando en estos proyectos y se siente motivado.

¿Cómo te diste cuenta que cantabas?

- Siempre me ha gustado escribir canciones. Estuve envuelto en cosas que no servían para mi vida, pero conocí a Dios y eso me cambió para siempre.

¿Con qué género empezaste?

- Es curioso porque empecé con el rap, no soy rapero ahora mismo, pero sí tengo amigos que lo son y los respeto. De esta manera empecé a explorar en la música.

Además, Jose cantaba en secreto, pero luego de que algunos amigos le dijeron que lo hacía bien, decidió hacerlo en publico, esto a los 17 años. “Lo musical siempre lo vi como un tema de profundidad espiritual, no como un tema profesional. Quiero llegar a muchos y dejar algo positivo en ellos, pero no enfrascado en que soy cristiano, sino un músico que sirve a Dios”, expresa Carrillo.

El artista, también tiene un estudio musical y una empresa audiovisual de fotografía y video profesional. Asegura que se siente feliz con su primer tema y muy motivado para seguir haciendo lo que le gusta.

Invita

El heroico invita a su gente a que lo apoyen escuchando sus canciones y siguiendo en las redes sociales como @josecarrillopf para que sigan enterándose de sus nuevos proyectos.