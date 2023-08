Jorge Rausch sube foto cuando era joven y no paran los comentarios

Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar, algunos de los que más contaron con interacciones fueron: “Me lo imaginé calvo desde bebé”, “¿Dónde dejaste ese hermoso cabello?”, “Usted tenía la pinta de Cerati”, “Ahí no tenía esa calva”, “Nada que ver con lo que es ahora, era un bizcocho”, “Ya no aguanta ni un pelo”, entre estos y otros comentarios han dejado los usuarios de la red en su publicación.

Otros lo tomaron con aún más humor respondiendo: “Se te cayó la cabellera o todos los pelos quedaron en la sopa, jajaja mentira, eres genial”, “Leí un comentario que parece portada de binomio”, “Tanto estrés en cocina, que se quedó sin cabello”. Lea: Por segunda vez, periodista cartagenero es nominado a los premios Emmy

Ante eso, el famoso cocinero, que tiene una docena de restaurantes, solo respondió, “dejen de molestar, solo es un recuerdo”.