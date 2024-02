Jorge Celedón, Elvis Crespo y RKM se unen en el sencillo ‘El Hilo’

Elvis Crespo.

“Mi voz es universal y se adapta a los ritmos, que me corro riesgos y no me encasillo en un solo género. Amo y me apasiona el merengue, que es lo que me ha dado de comer, pero me gusta hacer otras cosas y abrir otros regalos que me entusiasmen”, abundó. Lea aquí: Elvis Crespo presenta nueva versión de ‘La foto se me borró’