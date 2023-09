¿Jon Bon Jovi cantará en la boda de su hijo con Millie Bobby Brown?

Esta es la razón por la que Amparo Grisales no quiso convertirse en madre

Esta es la razón por la que Amparo Grisales no quiso convertirse en madre

“A Shakira no se le puede ni mirar”: así sería la cantante en el trabajo

“A Shakira no se le puede ni mirar”: así sería la cantante en el trabajo

Sin embargo, se dio a conocer que la estrella del rock no cantará en la boda de su hijo Jack. Según cuenta la actriz británica, la razón detrás de que el reconocido artista no quiera cantar durante la ceremonia es porque la actriz de ‘Eleven’ desea que su suegro disfrute de ese momento tan especial como el padre del novio y no como el cantante que todos esperan.

“Creo que el hombre necesita un descanso, ¡no para! Siempre está dando clases de tenis o de canto. Creo que necesita un descanso, ¡quizá sea un descanso de tres horas!”, señaló Brown. Lea aquí: Él es Jake Bongiovi, el prometido de la protagonista de ‘Stranger Things’