Jon Batiste presenta su nueva compañía, Camilo

Tras ganar 5 Grammy en la 64ª edición de los premios, incluido el álbum del Año, Jon Batiste vuelve a desafiar los géneros y presenta su más reciente sencillo y video musical, “Be Who You Are (Real Magic)” para el programa Coke Studio. La canción, coescrita por Batiste, reúne a un grupo estelar de colaboradores, entre los que se encuentran New Jeans, Camilo, Cat Burns y J.I.D.

La participación de Batiste en el programa Coke Studio lo consolida como una de las voces más cautivadoras y emocionantes de la industria musical. El aclamado 2021 álbum de estudio “We Are”, se publicó con un éxito de crítica abrumador.