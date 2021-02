La batalla legal que enfrenta el famoso Johnny Depp con su ex esposa Amber Heard, ha puesto en juego no solo la reputación del actor, sino también su carrera profesional, pues ha sido despedido de varios papeles en el mundo del cine como las producciones Animales Fantásticos o Piratas del Caribe, y ahora se ha visto afectada su vida financiera. (Le puede interesar: Johnny Depp pierde su pulso legal contra The Sun).

Se conoció que Depp puso de nuevo a la venta su extravagante aldea francesa denominada Plan de la Tour, ubicada en la región de gala de la Provenza, que oscila entre los 55,5 millones de dólares, al parecer, para salir de la difícil situación económica que cruza. El famoso ha intentado deshacerse de ella desde hace varios años, pero ahora es más urgente por sus próximos enfrentamientos legales.

Depp es dueño de esta aldea francesa desde el 2001, siendo una de las compras más extravagantes que ha realizado a lo largo de su carrera. La propiedad cuenta con una gran cantidad de instalaciones: un total de 17 hectáreas, 12 edificios, dos piscinas, un gimnasio, una iglesia y un restaurante privado.

Cabe anotar que Amber Heard acusó a Depp de golpearla cuando estaban casados. Ahora bien, Johnny Depp impuso una demanda hacia Heard acusándola de difamación por una publicación en que la actriz se declara “víctima de violencia doméstica”, mientras que ella lanzó una contrademanda por 100 millones de dólares.

El 17 de mayo está previsto el encuentro en los tribunales de Virginia, para darle el desenlace a este juicio entre ambos, y definir el futuro de su reputación.