¿Johnny Depp no sienta cabeza? Esta es su nueva polémica

El intérprete del Capitán Jack Sparrow regresará a la gran pantalla con la película de época, ‘Jeanne du Barry’, en la que le dará vida al rey Luis XV de Francia, en una cinta biográfica que se estrenará en las principales salas de cine a mediados de 2023. Le puede interesar: Batalla legal de Johnny Depp vs Amber Heart llega a HBO

Aunque el proceso entre la pareja ya finalizó, parece que Johnny Depp no sienta cabeza, pues nuevamente se ha visto envuelto en una polémica.

Tras su polémico divorcio con Amber Heard, el actor estadounidense Johnny Depp no ha parado de sonar. Los medios de comunicación a nivel internacional han seguido cada paso de los actores. Lea aquí: ¡Atención! Johnny Depp vuelve a Piratas del Caribe como Jack Sparrow

Resulta que la actriz ha manifestado su inconformidad con Depp, pues no habrían logrado ponerse de acuerdo en el set de grabación: “Johnny Depp es un actor excelente cuando está en el set... excepto porque, a veces, el equipo está listo a las 6 de la mañana y no aparece nadie, entonces, Maïwenn se molesta y, al día siguiente, es ella la que no aparece, pero sí que lo hace Johnny Depp (...) Es una locura”, reveló el periodista, Bernard Montiel, durante un programa de televisión francés. Lea: ¡Increíble! Johnny Depp volverá a dirigir películas

“Están discutiendo constantemente”, concluyó.