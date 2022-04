El actor Johnny Depp y su exesposa, la también actriz Amber Heard, se enfrentan a partir de hoy en un tribunal estadounidense en un juicio por difamación que presumiblemente se prolongará durante varios días y contará con testigos tan famosos como el actor James Franco o el multimillonario Elon Musk. Recuerde aquí: Johnny Depp lanza su nueva productora de cine.

Depp demandó a su exesposa por un artículo de opinión que escribió en The Washington Post en 2018 después de que ambos se divorciaran y en el que se refería a sí misma como una persona que había tenido experiencia en lo que “representa el abuso doméstico”, recuerda The New York Times.

El protagonista de la saga “Pirates of the Caribbean” (Piratas del Caribe), que ya intentó en un juzgado de Londres que prosperara esta denuncia por difamación sin conseguirlo, tendrá una nueva oportunidad en la vista que se inicia este lunes en un juzgado del estado de Virginia y ante un jurado. Lea aquí: Johnny Depp intenta nuevo juicio contra el medio The Sun.

El artículo no le mencionaba directamente, pero el actor afirmó en los documentos judiciales que presentó que claramente se refería a su relación y que, como resultado, su reputación y su carrera quedaron “devastadas”.

Durante tres años de lucha legal en Virginia, Depp, de 58 años, y Heard, de 35, han compartido detalles sobre la que fue su vida en común y en la que la actriz aseguró, de diversas formas, haber sido víctima de malos tratos, según el diario neoyorquino.