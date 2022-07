Johanna Fadul fue multada en México, esta es la razón

“En muchos sectores de la ciudad se quedaron en la época de la esclavitud. Me aterra y no logro acostumbrarme a salir con mis perras sueltas con correa. Yo desde bebés las enseñé a andar sin correa, ni collar, ni arnés ni nada que se le parezca y por salir con ellas dentro del condominio ‘sueltas’ me clavaron una multa de 5000 pesos mexicanos” expresó la colombiana.

La actriz y modelo colombiana concluyó diciendo que deberá adaptarse a las leyes de este nuevo país donde reside y a sus normas sociales y culturales.

“Conclusión 1. Adaptarse a las normas del país y 2. Eyyy, señores mexicanos, ya es hora de evolucionar y ser más abiertos con el trato a los animales”, concluyó la bogotana. Le puede interesar: Johanna Fadul se lanza contra sus críticos con fuerte mensaje en Instagram

Víctima de acoso en espacios públicos

Fadul contó hace unos días a sus seguidores que fue víctima de acoso sexual mientras hacía deporte cerca de su residencia. Un desconocido le mostró sus partes íntimas.

“Lo tiene afuera y yo lo que hago es evitarlo y este me coge el codo. Claro, yo me solté y empecé a gritar como loca y justo en ese momento no había nadie, no pasó un carro, nada. Yo le dije hasta de qué se iba a morir y de ahí para abajo todo lo que ustedes se puedan imaginar”, contó la actriz.

Johanna aseguró que esta situación no pasó de ser un mal e incómodo momento, pero aún así quiso compartir con sus seguidores la terrible experiencia que había vivido.