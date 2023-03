Johanna Cure, entre pasarelas y producciones internacionales

“La odontología muy bien gracias, ¿dónde está que no la veo?, ahí está la tarjeta de profesional y si antes decía que mi hobbie era el modelaje, hoy puedo decir que ser odontóloga es mi afición y mi profesión está en el entretenimiento, fui muy buena estudiante, pero hoy veo todo de lejos, es mi parte bella de Barranquilla”, manifiesta.

Todo lo anteriormente descrito ratifica que no estuvo en la mente de Johanna Cure ser reina de belleza, tampoco modelo y menos imaginó que podía ser actriz. Al revivir cada momento afirma que es muy factible que se planeen cosas, sin embargo, Dios se ríe ante lo que tiene dispuesto para cada quien.

La lista nacional fue creciendo con “Polvo carnavalero”, “Hilos de sangre azul”, entre otras, porque Colombia le ha dado muchas oportunidades pese a no vivir en el país ni contar con un tiempo completo, toda vez que estos trabajos se realizaron en los espacios que le permitió el modelaje.

Si bien su objetivo era ser odontóloga y con dedicación logró recibir su título, tener el consultorio y prepararse de por vida en esa profesión se fue alejando conforme se presentaban nuevas oportunidades, sencillamente llegaban y Johanna no las dejó escapar.

Su notable participación en el certamen le mereció el título de Primera Princesa, siendo inmediatamente reclutada para ingresar a la apetecida carrera de modelaje en el exterior, no sin antes ser la portada de la revista Vogue para Latinoamérica, una oportunidad que pocas chicas logran y muchas desean.

Otra vez la primera

Como en otras oportunidades, la máxima de ser la primera se repite y llega a una serie de trayectoria y expectativa en cada una de sus temporadas. Johanna se integra a “Grey’s Anathomy” y se convierte en la primera actriz colombiana en participar en los 20 años que lleva al aire el programa. (Lea aquí: Vístete como Carlos Vives, esta es su colección de moda)

Su presencia allí tuvo altibajos que al final giraron a su favor. Llegó a las audiciones y aunque esta dinámica es muy común en los actores, por lo que se van y olvidan lo que se hizo sin muchas expectativas, para ella esta oportunidad fue diferente, seguía atenta a los casting directos, pero fue descartada y eso la entristeció, sin embargo recibió una llamada de su agencia para anunciarle que la habían dejado para un personaje más dramático.

Dos episodios conformaron la propuesta nueva, y como sostiene, no es una preparación fácil, la industria tiene mucha competencia, sobre todo ahora que la virtualidad ha brindado mayor agilidad en los procesos y ya no se requiere para un casting la presencia física, entonces su escogencia fue tan auténtica, que era otro gran acierto a su carrera.

Con casi tres lustros en la actuación, Johanna advierte que en lo que respecta a la parte americana se siente muy nueva, por lo que debe trabajar el doble y como no se pone límites, siempre está en proceso de crecimiento.

Su personaje, Natalia Asaki, una chica casada con un asiático, fue preparado desde los conflictos que tienen todos los seres humanos y la actriz quería reflejar quién era esa mujer con la enfermedad. A partir de allí intentó crear una vida anterior a lo que está presentándose, para que todo pudiera fluir natural y destacar a la persona, no a la enfermedad.

Johanna Cure Lemus se ha preparado a consciencia, su trabajo es constante y estar en Estados Unidos es en buena medida el mayor de los retos, entró a un mercado complejo y exigente, nunca se ha amilanado y sus emociones han quedado de manifiesto, por lo que el nivel actoral que presentó desde el principio le dio el aval para lo que ha logrado.

Si había un papel soñado, cree que ya lo cumplió, la puso al margen de una situación poco deseada, donde no hubo cabida a belleza ni posturas, sólo su apuesta a una buena actuación que pronto se verá en pantalla.

“Sigo siendo exigente, hasta en el modelaje que llevo casi tres décadas ejerciéndolo, no me las sé todas y debo seguir aprendiendo, aunque siento evolución, madurez, selectividad en prioridades no sólo en lo profesional, también en lo personal y todo eso se ve”, agrega.

Radicada en Los Ángeles hace seis años, antes estuvo entre Miami y Nueva York, con muchos proyectos, el modelaje continúa y afirma que lleva 20 años trabajando en lo que realmente le gusta, entonces si no hay actuación, las pasarelas la acogen.