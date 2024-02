Johana Velandia, la segunda eliminada de La casa de los famosos

El domingo, 25 de febrero, fue la segunda noche de eliminación y Colombia decidió entre Martha Isabel, Omar, José Miel, Sebastián, Diana y Johana. Lea aquí: ¿Fue o no fue un beso? El primer romance en La casa de los famosos

La casa de los famosos es la nueva apuesta de RCN para posesionarse en el primer puesto del rating de la televisión colombiana, y aunque su arranque no ha sido lo esperado, el programa ha generado conversación y furor en las redes sociales.

Los participantes compartieron con los nominados y los televidentes las razones por las que querían que sus compañeros abandonaran la casa, tanto Sebastián como Omar recibieron votos por cambiar Segura por diferencias que han tenido en convivencia. Por otro lado, Marta y Diana fueron sentenciadas por sus compañeros por no ser abiertas y mostrar acciones contrarias a lo que dicen. No obstante, esas votaciones no tuvieron repercusión en la eliminación, sino que fue una estrategia de la producción para mostrar cómo están los ánimos en la casa.

Al final de la noche, la eliminada fue Johana Velandia.