Desde el pasado mes de abril que se conoció la ruptura de Jennifer López y Alex Rodríguez, hemos visto a la cantante muy feliz y sonriente con el actor Ben Affleck. (Lea también: “Somos mejores como amigos”: Jennifer López y Alex Rodríguez se separan)

Aunque en ese momento se habló de una infidelidad por parte del exbeisbolista, nunca se supo la verdadera razón por la que le pusieron fin a su relación, sin embargo, este jueves se difundió la entrevista que la también actriz concedió a ‘The Ebro show’ y otros medios internacionales.

Según sus declaraciones, JLo ya no se sentía bien consigo misma. “En el momento en el que llegas a un punto en el que piensas ‘Esto no está siendo bueno para mí, o esto no me hace sentir bien, o necesito hacer unos cambios aquí, porque esto no trata sobre nadie más que sobre mí’, una vez que llegas a ese punto, las cosas te empiezan a encajar. Creo que así es como se debe proceder en estos momentos”, explicó JLo.