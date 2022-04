Realmente me gusta mi vida tranquila y realmente me gusta poner pintura sobre lienzo y realmente amo mi vida espiritual”,

Jim Carrey.

“Bueno, me retiro. Sí, probablemente. Hablo bastante en serio. Depende”, confesó Jim Carrey en una entrevista con Kit Hoover, de Access Hollywood, en medio de su gira promocional de ‘Sonic 2’ y continuó: “Si los ángeles traen algún tipo de guion escrito con tinta dorada que me diga que va a ser muy importante que la gente lo vea, podría continuar por el camino, pero me tomaré un descanso.

“Realmente me gusta mi vida tranquila y realmente me gusta poner pintura sobre lienzo y realmente amo mi vida espiritual y siento que, y esto es algo que quizás nunca escuches decir a otra celebridad mientras exista el tiempo, tengo suficiente. He hecho suficiente. Soy suficiente”, concluyó. Lea además: Jim Carrey desnuda su alma en el documental “Jim and Andy”