Jhonny Rivera y Jenny López hicieron fuertes confesiones: “es buena para la cama”

Tanto así que ya no les importa pronunciarse públicamente, razón por la cual decidieron realizar un video sobre cinco curiosidades de su relación. En esta grabación, aparecen tanto Jhonny como Jenny hablando de algunas de sus intimidades.

Sin embargo, pese a los comentarios de las personas, ambos han manifestado que esto no les afecta y se encuentran pasando por uno de los mejores momentos de su relación, pues se les ha visto viajando y disfrutando de las mieles del amor. Lea: “Fue algo leve”: Jhonny Rivera se hizo un “arreglito” en la cara

“Esta mujer es buena para la cama”, dijo el artista refiriéndose a que a su novia le gusta dormir en todo momento, situación que él no se explica por qué sucede con frecuencia. “Duerme todo el viaje y cuando llegamos, llega al hotel a dormir”. Lea: Jenny López confiesa lo difícil que fue anunciar su noviazgo con Jhonny Rivera

Posteriormente, Jenny contó que Jhonny se duerme rápido cuando juntos planean ver películas en las noches. Después, el artista reveló que su pareja es muy risueña y también disciplinada con su cuerpo, pues lo cuida mucho con demasiados productos.

Otra de las confesiones que ha causado varias reacciones en redes, es la confesión de la joven, al referirse que a su pareja no le gusta verla con pijamas de encaje.

“No le gustan las pijamas de encaje y nada de esas cosas tan sexys”, dijo Jenny. Lea: ¿Gracias al té? Novia de Jhonny Rivera reveló el secreto de su figura

“No me van a entender, a mi me parece que entre más recetadita me llama más la atención”, dijo el pereirano.

Finalmente, Jhonny terminó el video hablando de una situación que vivían antes de que se hiciera publica su relación, debido a que su novia suele ser muy cariñosa, pero a él le tocaba mantener la distancia en espacios públicos. Le puede interesar: Para Ramiro Meneses, la muerte del papá de Rigo fue una gran responsabilidad