“Todo lo que tengo, desde el cepillo de dientes en adelante, se los debo a ustedes por el apoyo que me brindan y este es un sueño más que se cumple gracias a ustedes”, expresó Rivera en un video publicado en sus redes sociales, donde cuenta con más de 2.7 millones de seguidores.

Sin embargo, luego de la alegría de poder relucir su nuevo vehículo, en su primer viaje de regreso a su casa en Pereira, el artista sufrió un accidente que ocasionó daños en su nueva moto.

“Había un policía acostado, pero yo no iba a bajar la velocidad porque la moto pasaba divinamente, yo iba muy bien. Entonces me pasé al otro carril, pero un carro también pasó para voltear y no miró el espejo. Él dice que puso la direccional, pero yo no la vi. ¡Y tenga! Le di por detrás durísimo”, contó el artista, mostrando al final del video, cómo había quedado la moto Ducati tras el hecho.

Además, el cantante risaraldense mostró en otro video publicado en su cuenta de Instagram, cómo quedó de herido tras el accidente y que está en terapia para poder disminuir los dolores.