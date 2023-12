Jhon Alex Castaño habló de la enfermedad contra la que lucha

A sus 40 años, tras una opulenta celebración por su cumpleaños, Jhon Alex Castaño comenzó a experimentar síntomas físicos inusuales que, en un principio, pasaron desapercibidos. No obstante, la persistente inflamación en su rostro y articulaciones se volvió innegable, impulsándolo a emprender una búsqueda incesante de respuestas y afrontar un diagnóstico desafiante.

Castaño compartió sus experiencias: "Yo siempre he sido un hombre enérgico, pero empecé a sentir los guayabos raros, que me palpitaba el corazón duro, empecé a sentir mucha pereza, sin ánimo, con desaliento y tenía la cara y las manos hinchadas y volvía y me tomaba cualquier chorrito y ya eran tres a cuatro días maluco".

A pesar de la creciente preocupación por su salud, el proceso de obtener un diagnóstico certero resultó ser un desafío considerable para el artista. “Empecé a ir al médico, a sacarme sangre. Unos decían que era la tiroides, otros decían otra cosa, que tenía lo uno, que hasta estaba embrujado. Mejor dicho, de todos los dictámenes. Me hacían exámenes y no me encontraban nada”, confesó Castaño, resaltando la incertidumbre que rodeaba su condición.

Fue gracias al endocrinólogo Otmaro Belalcázar, un seguidor devoto del trabajo del cantante, que se logró un avance significativo. Después de seguir de cerca el caso a través de las redes sociales, Belalcázar invitó a Castaño a su consultorio para una evaluación exhaustiva que finalmente arrojó el impactante diagnóstico de Síndrome de Cushing.